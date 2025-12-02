Altın yeniden tırmanışta

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in 9-10 Aralık'ta yapacağı toplantı sonrası faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti ile 5 haftanın zirvesine çıktı. Ons altın 4256.45 doların görülmesinin ardından hafif bir gerileme gösterse de Cuma gününe göre yüzde 0.42 artışla 4235.55 dolardan işlem gördü. Gram altın ise 5773 TL'den alıcı buldu. Analistler altın fiyatında yukarı hareketin 4290 dolara kadar devam edeceğini öngörüyorlar. Yaşanacak bir geri çekilmede destek ise 4208 dolar seviyesinde yer alıyor.

TESPİT CİHAZI DEVREDE

Öte yandan kuyumculuk sektörü 10-11 Aralık'ta başkentte Maliye, İçişleri, Adalet ve Ticaret Bakanlıkları ile RTÜK'ün de katılacağı bir zirve gerçekleştirecek. Ülke çapındaki kuyumculuk sektörü temsilcilerinin katılacağı zirve hakkında konuşan Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, zirvede sahte altınla mücadele yöntemlerinin masaya yatırılacağını belirterek, "Sahte altınla ilgili sıkıntılar çok arttı. Sahtekarlık Darphanenin bastığı altınların replikalarından altın olmayan ürünlerin ileri teknoloji ile kaplanarak kuyumcuların dolandırılması noktasına ulaştı. Sahte tespiti için cihaz kullanmaya başladık" şeklinde konuştu.