Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye Pakistan'da petrol ve doğalgaz arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan temasları kapsamında ham petrol ve doğal gaz arama ve üretimi kapsamında 5 anlaşma imzaladı.

Bakan Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldi. Bayraktar ayrıca Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Pakistan Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile de görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE PAKİSTAN'DA 5 NOKTADA ARAMA VE ÜRETİM YAPACAK

Görüşme sonrası Türkiye'nin milli şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşmaları imzalandı.

Bayraktar, törenin ardından yaptığı açıklamada, Pakistan ile Türkiye arasındaki enerji ve maden alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye-Pakistan işbirliği açısından somut sonuçları olan önemli bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti.