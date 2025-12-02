Dijital vitrinlerde yılbaşı yoğunluğu

Yılbaşı alışverişlerinde bu yıl en yüksek talep artışı hediyelik ve kişiselleştirilmiş ürünler, yılbaşı sepetleri, dekoratif objeler ve özel tasarım hediyelerde görülüyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yaptığı açıklamada, kasım ve aralık aylarının Türkiye'de e-ticaret hacmini en fazla yukarı taşıyan iki kritik dönem olduğunu söyledi.

'HER MASADA TÜRK ÜRÜNÜ'

Çevikoğlu, ülkede e-Ticaret hacminin 2024 genelinde yaklaşık 3 trilyon lira seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Yalnızca ekim-kasım-aralık döneminin 1 trilyon liraya yakın bir hacim yaratacak olması sektörün ölçeklenme hızını ve yıl sonu sezonunun stratejik önemini açık bir şekilde ortaya koyuyor" dedi. Artık e-ticaret kampanyalarının tek bir güne veya haftaya sıkışmadığını, tüketici davranışının daha planlı ve karşılaştırmalı ilerlemesi nedeniyle platformların da kasımdan aralık sonuna uzanan kademeli bir kampanya modeli uyguladığını anlatan Çevikoğlu, şöyle devam etti: "Yılbaşı alışverişleri nedeniyle aralık ayı, kasım kadar kritik bir hacim yaratıyor. Bu nedenle fiyat avantajları, hızlı teslimat çözümleri ve kategori bazlı indirimler aralık boyunca devam edecek. Aralık döneminde, özellikle 'Siber Pazartesi' sonrası devam eden kampanyalar, yılın en uzun gecesine özel indirimler ve sezon sonu fırsatları da tüketici talebini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Aralıkta beklediğimiz toplam hacmin de önemli bir kısmının bu hafta içinde oluşmasını öngörüyoruz." ETİD Başkanı Çevikoğlu, bu yıl Türkiye'de e-ticaret hacminin 5 trilyon liranın üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti. Çevikoğlu, şunları söyledi: "E-ticaret ve e-ihracat birbirinden ayrı düşünülemeyecek kadar iç içe geçmiş durumda. E-ticarette yakaladığımız bu ivme artık doğrudan e-ihracata da yansıyor. İç pazardaki büyümenin olgunlaşması, dijital altyapının güçlenmesi ve KOBİ'lerimizin platform ekonomisine daha etkin şekilde dahil olması, Türkiye'yi sadece iç talebi karşılayan değil, dijital kanallardan dünyanın dört bir yanına ürün ulaştıran bir ülke konumuna taşıyor. Bu dönüşümün odağında da 'Her Masaya Bir Türk Ürünü' vizyonumuz yer alıyor. Türk üreticisinin küresel pazarlarda daha görünür, rekabetçi ve güçlü olmasını stratejik öncelik olarak görüyoruz.