İAOSB yönetimi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, İAOSB Bölge Müdürü Engin Bişar ve bölge sanayicilerinden Bayram Bayraktar'dan oluşan heyet, bölgenin üretim kapasitesini artırmaya yönelik yürütülen Bölgenin genişleme alanı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Görüşmede sürecin olumlu ilerlediği aktarılırken, gösterilen misafirperverlik için teşekkür edildi. Ziyarette, İAOSB'nin sanayi üretimini güçlendirme hedefi doğrultusunda önem taşıyan genişleme alanı süreci kapsamlı biçimde ele alındı. Bölgeye çevre dostu üretim sistemlerinin kullanılacağı, çevreye duyarlı, katma değeri yüksek ürünler üretecek ve yüksek teknoloji odaklı tesislerin kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İAOSB heyeti, bu alanın bacasız sanayi olarak nitelendirilen üretim faaliyetlerine önemli katkı sunacağını ifade etti. Yapılan teknik görüşmelerde kurumlar arası koordinasyon ve sürecin genel işleyişi üzerine değerlendirmeler yapılırken, çalışmaların olumlu yönde devam ettiği belirtildi.