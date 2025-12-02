Tarım arazilerinde büyük dönüşüm

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde yürüttüğü incelemelerde, 2024 ve 2025 üretim yıllarına ilişkin işlenmeyen tarım arazilerinin tespitleri yapılarak ilan süreçleri tamamlandı. 23 bin 328 parsel atıl arazinin yüzde 55'i arazi sahibi tarafından işlenmeye başlandı. Tespit ve kiralama çalışmaları, beklenmedik fakat olumlu bir etki doğurdu. Kiralama süreçlerinin devreye girmesiyle birçok arazi sahibi, topraklarının başkasına verilmemesi için ekim-dikime yeniden başladı. Resmî verilere göre 2024 üretim yılında kiralama sürecine konu olabilecek 25 bin 328 parselin yaklaşık yüzde 55'ine denk gelen 14 bin 58 parselde, arazi sahipleri 2025 üretim yılı için bizzat tarımsal faaliyetlere yöneldi. Bu gelişmeyle birlikte uzun süredir işlenmeyen on binlerce parsel yeniden tarımsal üretime kazandırılmış oldu.