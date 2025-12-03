Asgari Ücret Tespit Komisyonu değişiyor

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zammı merakla beklerken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a komisyonun yapısının değişmesi için teklif yaparken, bakanlığın ara formül için çalışmaları başlattığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü.

HÜKÜMET HAKEM OLACAK

Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işçi, 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşan öneriyi Atalay'a sundu. Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek. Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısı 1'e kadar düşürülecek. TÜRK-İŞ'e sunulan söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyeler hakem rolüne geçecek. Bakanlığın çalışmasının bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılması bekleniyor.