‘Dış finansman maliyetleri önemli ölçüde azaldı’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS), 233 baz puana inmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadesini kullandı. CDS'lerdeki düşüşe dikkati çeken Şimşek, "Dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" dedi.