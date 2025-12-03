İklim değişikliği zeytini vurdu

Zeytin üretimindeki payıyla Türkiye'de önemli bir role sahip olan Ege Bölgesi, bu yıl rekolte düşüklüğüyle anılıyor. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çakıcı, hasat edilen zeytinin de yağ bakımından daha önceki yıllara göre daha verimsiz olduğunu kaydetti.

YAĞ ORANI AZALDI

En sağlıklı yağ olarak bilinen zeytinyağının, 2026 yılına zamla başlayacağı kaçınılmazken, Çakıcı stokların da devreye girmesiyle birlikte, yılın ilerleyen günlerinde fiyatlarda gerileme yaşanabileceğini belirtti. Ege Bölgesindeki rekolteye ilişkin bilgi veren Çakıcı, "Önceden 4-5 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkardı ama artık 7-8 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Bu da büyük ölçüde iklimle ilgili" dedi. Çakıcı "İklim değişikliği tarımsal ürünleri çok etkiliyor, zeytin de çok etkileniyor hem tarım hem arazi konumları yani doğal örtümüz şekli nedeniyle zeytin iklimden en çok etkilenen ürünler arasında yer alıyor. Toprak da 1 yıl iyi veriyor, 1 yıl vermiyor, yani yıllara göre de verimlilik değişiyor, fiyat da tabi ki bundan çok etkileniyor." "Verim düşük, maliyetlerimiz ise sabit" diyen Çakıcı, "İşçilik çok önemli zeytinde, gübreleme, sürülme gibi masraflar sabit olunca ürettiğiniz kilogram başına zeytinin maliyeti yüksek çıkıyor" ifadelerini kullandı.