  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Üreticilere 4.2 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Üreticilere 4.2 milyar lira hasar tazminatı ödendi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Üreticilere 4.2 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında kasımda üreticilere 4,2 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini duyurdu. Yumaklı, "1-30 Kasım tarihleri arasında devlet destekli tarım sigortası kapsamında üreticilerimize toplam 4,2 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yumaklı'nın açıklamasında yer alan bilgiye göre kasımda zirai don için 3,2 milyar lira, dolu ve fırtına için 527 milyon lira ve hayvan hayat sigortaları için de 447 milyon hasar tazminatı ödemesi yapıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA