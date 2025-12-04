Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ABD’de doğal gaz yatırımına hazırlanıyor

Enerji yatırımlarıyla merkez ülke konumuna gelen Türkiye, şimdi ABD'de yatırıma hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Dünya LNG Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada TPAO ile ABD'li enerji devleriyle yaptığı görüşmenin ardından yeni anlaşmalara imza atılabileceğini söyledi.

"ABD'DE GAZ YATIRIMLARI YAPMAYI DEĞERLENDİRİYORUZ"

ABD basınının aktardığına göre Bakan Bayraktar, Türkiye'nin önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde ABD'den yaklaşık 1500 LNG kargosu alacağını anlattı.

Türkiye Petrolleri A.Ş.(TPAO) ile ABD'li enerji şirketleri Chevron ve Exxon Mobil ile görüşmelerin sürdürüğünü belirten Bakan Bayraktar, "Gaz tedarikinde pozisyonumuzu korumak ve geniş bir değer zinciri yaratmak için ABD'de upstream alanında yatırım yapmayı değerlendiriyoruz" dedi.

"Önümüzdeki ay veya yakın bir zamanda Türk petrol şirketimizle bazı anlaşmaların yapıldığını duyabilirsiniz" diye konuşan Bakan Bayraktar, "ABD LNG'sinin Rusya ve İran'dan gelen boru hattı gazından "daha rekabetçi hale geldiğini söyledi.

RUSYA İLE GAZ ALIM SÖZLEŞMESİ 1 YIL DAHA UZATILDI

Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatını sınırlayıp sınırlamayacağına yönelik soruyu da yanıtlayan Bayraktar, Rusya'nın bugüne kadar Türkiye için "çok güvenilir bir tedarikçi" olduğunu, buna karşın Türkiye'nin aynı zamanda tek bir kaynağa bağlı kalmadan dengeli bir portföye sahip olmak istediğini kaydetti.

Bayraktar, "Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan gaza ihtiyacımız var ve LNG yoluyla Türkiye'ye birçok başka kaynaktan da gaz gelecek ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sanırım sözleşmeleri kesinleşti. Gelecek yıl da Gazprom tarafından tedarik edilmeye devam edecekler, ancak biz daha çok kısa vadeli sözleşme uzatması veya sözleşme yenilemelerine odaklanıyoruz. Kısa vadeli derken, bir yıl gibi bir süreyi kastediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın fiyat konusunda dünyadaki rekabetçi ortamı da göz önünde bulundurması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, "Türk pazarına satış hacmini artırmak istiyorlarsa, daha rekabetçi olmaları gerekiyor" diye ekledi.

2 YENİ LNG GEMİSİ DAHA YOLDA

Bayraktar, Türkiye'nin bugün için 3 olan LNG depolama ve gazlaştırma gemisi filosuna 2 yeni gemi daha ekleyeceğini söylerken, bunlardan birinin Hatay Dörtyol'da olacağını kaydetti. Bayraktar, son dönemde artan LNG alımlarının bu hamleyle daha da ivmeleneceğini söyledi. Türkiye'nin Mısır'la imzaladığı anlaşmayla FSRU gemisini bu ülkeye kiraladığını anımsatan Bayraktar, yakın gelecekte Fas'la da benzer bir anlaşmanın gündeme gelebileceğine işaret etti.