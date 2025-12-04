Berat Albayrak'ın başlattığı tarihi hamle: Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han! 6.sondaj gemisi yola çıkıyor...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi. Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

6 YENİ KEŞİF KUYUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin, "6. sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak." ifadesini kullanmıştı.

BERAT ALBAYRAK'IN ÇİZDİĞİ VİZYON TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTI

Türkiye'de gaz keşiflerinden uluslararası sularda petrol aramaya kadar enerjide bağımsızlığın yolunu açan sessiz devrim süreci Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde çizilen stratejiyle başlamıştı. Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koymuştu.

O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirilmişti. İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı.

Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti.

Türkiye, enerjide 6. derin deniz sondaj gemisini de envanterine kazandırdı. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çizdiği vizyon güçlenen enerji filosu, iki dev gemiyle Karadeniz'de görevlerine başlıyor.