Akkuyu NGS’deki tesise enerji verildi

MERSİN'İN Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) üretilecek elektrik enerjisini Türkiye'nin iletim sistemine aktaracak gaz yalıtımlı şalt tesisi ekipmanlarına elektrik verme aşaması tamamlandı. Birinci güç ünitesinde devreye alma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrei Zhukov, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin elektrik altyapısını oluşturan tesisleri kademeli devreye alıyoruz. Sahada dört güç ünitesine ait olan tesislerde farklı aşamalarda çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor" dedi.