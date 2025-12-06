  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Burhaniye zeytinyağları Türkiye’nin sofralarında

BURHANİYE'DE zeytin hasadı devam ederken, zeytinyağı da yoğun talep görüyor. Kargo firmaları, zeytinyağı sevkiyatlarında yüzde 40'a varan indirim uyguluyor. Zeytinyağı sevkiyatının her geçen gün arttığını anlatan Kargo Müdürü Turgay Yıldız, "Kuzey Egemizin zeytin sezonu başladı. Biz de üretimde yüzü gülmeyen çiftçimize destek olmak adına zeytin ve zeytinyağında iyi bir indirim yaptık. Şu anda günlük kotamız 3-4 ton civarında. Ama, ilerleyen günlerde bu 6 tonu bulur diye düşünüyorum. Sezon maalesef bu sene kısa olacak. Ama, gene de kaliteli yağımızı yurdun dört bir yanına indirimli bir şekilde göndermeye devam ediyoruz" dedi.

