Elektrik sayaçları akıllanıyor: Tarih belli oldu

2028'DE TAMAMLANACAK BUNA göre, ilk kez sayaç tesis edilecek yerlerde ortak sayaç panosunun bulunması ve sayaç panosunda 4 adet ve üzerinde sayaç olması gereken durumlarda, Akıllı Sayaç PRO ile haberleşme irtibatı sağlanan Akıllı Sayaç EKO şeklinde sayaçlar tesis edilecek. Önceki yıl tüketimi veya yıl içerisindeki tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan kullanım yerlerindeki uzaktan haberleşme özelliği olmayan mevcut sayaçlar, dağıtım şirketi tarafından akıllı sayaç PRO ile değiştirilecek.

TAKİP KOLAYLAŞACAK

BU madde kapsamında değiştirilen sayaçların, değiştirilmesi gereken tüm sayaçlara oranı, 1 Ocak 2027 tarihine kadar yüzde 70, 1 Ocak 2028 tarihine kadar yüzde 100 olacak şekilde, tedarikçisini seçen kullanıcılara öncelik verilerek ve yüksek tüketimli kullanıcılardan başlamak üzere dağıtım şirketi tarafından sayaçların değişimi tamamlanıp, maliyeti şirketçe karşılanacak. Önümüzdeki birkaç yılda yüzbinlerce ev, apartman ve işyerinde eski sayaçlar yerine uzaktan okunabilen akıllı sayaçlar kullanılacak. Bu dönüşüm, vatandaşlara elektrik giderlerini anlık görme, faturalarına internet üzerinden ulaşma ve arızaların kısa sürede çözülmesi gibi avantajlar sağlayacak. Akıllı sayaçlar, elektrik kullanımını sürekli ölçerek verileri dağıtım şirketine otomatik olarak gönderecek. Bu sayede fatura tahmini, sayaç okuma personeli bekleme veya yanlış okuma gibi sorunlar ortadan kalkacak. Vatandaşlar, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden güncel elektrik giderlerini, geçmiş dönem faturalarını, kesinti bilgilerini ve tüketim raporlarını kolayca takip edebilecekler. Bu sistem, hem şeffaflığı artıracak hem de elektrik tasarrufu yapma imkanı sunacak.