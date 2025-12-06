Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı

SANAYİDE çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi. Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıklandı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 0.4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 yükseldi. Toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 0.1, yıllık bazda ise yüzde 9.9 artış kaydetti.