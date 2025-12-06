Türkiye’nin 6. sondaj gemisi Mavi Vatan’a ulaştı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip ülke konumuna yükseldiğini belirterek, 6. sondaj gemisinin Karadeniz'de görev yapacağını belirtti. Açıklamaya göre, Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı ikiz gemilerden ikincisi de Mavi Vatan'a ulaştı. Böylece enerji filosunun 6. sondaj gemisi de Türkiye'ye gelmiş oldu. Bayraktar, yüksek teknolojiye sahip yeni nesil geminin katılımıyla 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisinden oluşan dev bir güce ulaştıklarını kaydetti.