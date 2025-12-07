678 yapıda restorasyon seferberliği

ASRIN deprem felaketinin ardından 11 ilde vatandaşların ev ve iş yerlerine ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 350 bininci konut geçen ay teslim edilirken, bölgede hasar alan ve yıkılan tarihi yapılarda ayaklandırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında bu yıl sonuna kadar hasar alan tarihi eserlerin 110'unun restorasyonunun tamamlanması planlanıyor. 2026 Ramazan ayında 74, 2026 Haziran ayında ise 193 vakıf kültür varlığının onarım-restorasyon- rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanması ise hedefleniyor.