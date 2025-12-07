Dört mevsim turizm vizyonu başarılı oldu

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), yayınladığı bilgi notuyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla Türkiye'nin kongre ve fuar turizminde küresel bir marka haline geldiğini belirtti. Nota göre Türkiye, "Dört mevsim turizm" ve "nitelikli ziyaretçi" politikalarıyla sadece tatil ülkesi değil ticaret, bilim, diploması ve inovasyonun da merkezi haline geldi. İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara gibi şehirler artık devlet başkanlarını, yatırımcıları, akademisyenleri ve teknoloji girişimcilerini ağırlayan uluslararası buluşma noktaları haline geldi. 2023-2024 döneminde fuar ve kongre ziyaretçi sayısı 20 milyonun üzerine çıktı. İş amaçlı gelen ziyaretçilerin kişi başı harcamaları klasik tatil turistine kıyasla 3-4 kat daha fazla oldu. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı prestijli etkinlikler, ülkenin küresel alandaki konumunu da pekiştirdi.