Eğitime 5 yılda 4.5 trilyon liralık dev yatırım

TÜRKIYE'DE 2020-2024 döneminde eğitime yönelik harcamalar 4,5 trilyon lirayı aşarak rekor seviyelere ulaştı. TÜİK verilerine göre, eğitim bütçesi 2020'de 267 milyar lirayken, 2022'de 587 milyar lirayı, 2023'te ilk kez 1 trilyon lirayı aştı ve 2024'te 2,2 trilyon liraya yükseldi; böylece beş yılda toplam harcama 8,2 kat artış gösterdi. Bu dönemde devlet 3,6 trilyon lira, hane halkı, özel sektör ve uluslararası kaynaklar ise 1,1 trilyon lira yatırım yaptı. Harcamaların en büyük kısmı yükseköğretime ayrılırken, devletin yükseköğretim bütçesi 70 milyar liradan 600 milyar liraya çıkarken, özel harcamalar da 26 milyardan 162 milyar liraya yükseldi. Artan bütçelerle okullarda altyapı ve donanım iyileştirmeleri, öğretmen ve akademisyen destekleri, burs ve teşvik programları gibi alanlarda yatırımlar güçlendi. Uzmanlar, Türkiye'nin eğitim harcamalarındaki bu hızlı artışın, eğitimin kalitesini yükseltmeye ve genç nüfusun nitelikli iş gücüne dönüşmesine katkı sağlayacağını vurguluyor.