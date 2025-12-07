Hava yolunda tarihi zirve!

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, kasım ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verileri açıklandı. Buna göre yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 81 bin 93, dış hatlarda ise 65 bin 882 oldu. Böylece toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 197 bin 105'e ulaştı. Üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış meydana geldiğine işaret edilen verilerde iç hat yolcu trafiğinin söz konusu ayda 8 milyon 351 bin 215, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 121 bin 984 olarak gerçekleştiğini, direkt transit yolcularla ise toplam 18 milyon 479 bin 860 yolcunun seyahat ettiğini bildirildi.