İncir diyarı Aydın’a 6 milyon TL hibe

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde açıklanan 1 milyar 137 milyon 858 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemeleri, dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.
Aydın ili de bu kapsamda önemli bir pay aldı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Aydın'da yürütülen yatırım projelerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.
Buna göre; 4 projeye toplam 6 milyon 440 bin 372 TL hibe desteği sağlandı. Destek ödemeleri bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Söz konusu yatırımların, modern üretim altyapısının güçlendirilmesinde önemli katkı sağlayacağı belirtildi.