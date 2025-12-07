Haberler Ekonomi İncir diyarı Aydın’a 6 milyon TL hibe İncir diyarı Aydın’a 6 milyon TL hibe İHSAN KARATAŞ









TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde açıklanan 1 milyar 137 milyon 858 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemeleri, dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Aydın ili de bu kapsamda önemli bir pay aldı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Aydın'da yürütülen yatırım projelerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.