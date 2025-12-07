Kış meyvelerine don koruması

İKLIM değişikliğinin artan etkilerini minimum seviyeye indirmek isteyen çiftçilerin Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) olan ilgisi giderek artıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yaşanan zirai don olayının 65 ilde görüldüğünü ve zararın boyutlarının 34 ilde yüksek olduğunu kaydetti. Yumaklı, don ve kuraklık zararlarının karşılanması amacıyla tarım sigortası bulunan üreticilere 23 milyar TL hasar tazminatı ödendiğini, tarım sigortası bulunmayan ancak çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere ise 23.5 milyar TL olmak üzere toplamda 46.5 milyar TL ödeme yapıldığını belirtti. Kış öncesi olası doğa olaylarına karşı ürününü korumaya almak isteyen üreticiler ise portakal, mandalina, limon ve greyfurt ürünlerine ilişkin toplamda 2 bin 160 adet poliçe düzenletti