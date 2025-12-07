Sosyal konuta başvuru sayısı 5 milyonu geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emek-Aksaray Mahallesi'nde basın açıklaması yaptı.

İLK KURALAR 29 ARALIK'TA

Kurum, "Bizim milletimize olan sevdamız da bu sevdanın gereği olan hizmetlerimiz de asla ve asla bitmez. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başlattığımız yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Milletimiz de projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi.

10 Kasım'da başlayan başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık, ilk kuraları inşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz. Evlerimizin yapımına hızlı bir şekilde deprem bölgesinde, burada, 11 ilde, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde 600 bin konutun nasıl inşasını başlattıysak, 500 bin sosyal konut projemizi de aynı anlayışla, kararlıkla yürüteceğiz" diye konuştu. TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci önümüzdeki aylarda başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu. Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek. Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.