Togg TURQUALITY programına kabul edildi

TÜRKIYE'NIN uluslararası alanda markalar çıkarmak amacıyla 20 yıl önce hayata geçirdiği devlet destekli markalaşma programı TURQUALITY, toplamda 545 Türk markasını dünya sahnesine çıkardı. TURQUALITY programı 20'nci yılında TOGG'u da kapsamına aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un TURQUALITY Programı'na katılmasının ardındın sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Kacır, "Togg, markalarımızın küreselleşme yolculuğuna önemli katkılar sunan, Ticaret Bakanlığımızca yürütülen TURQUALITY Programı'na katıldı. Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak. Yolun açık olsun Togg" ifadelerini kullandı.