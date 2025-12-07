Türkiye enerji dönüşümünde vites yükseltti

IAEE MECA 2025 Konferansı Bilimsel Program Komitesi Başkanı Prof. Dr. Görkem Üçtuğ, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında son yıllarda hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek rüzgâr ve güneşte ciddi kapasitelere ulaşıldığını söyledi. Antalya'da düzenlenen konferansta enerjinin dönüşümü, finansmanı, erişimi, güvenliği ve sürdürülebilirliğin tüm yönleriyle ele alındığını aktaran Üçtuğ, Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla enerji bağımsızlığını artırdığını vurguladı. Üçtuğ, Türkiye'nin 2053 hedefleri doğrultusunda geç başlanmasına rağmen yenilenebilir enerji yolculuğunda çok hızlı ilerlediğini söyledi.