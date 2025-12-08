BES fonlarında güçlü kasım performansı

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından BES'in, getirileri de belli oldu. Kasımda 20 emeklilik fonunun 13'ü enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından açıklanan verilere göre 2025'in Kasım ayında en yüksek getiriyi yüzde 4.5 ile borçlanma fonları sağladı. Kasım ayında altın katılım fonu da yüksek getiri sağlayan fonlar arasında ikinci sırada yer aldı. Kasım ayında altın katılım fonu, yüzde 4.4 ile enflasyonun 3.53 puan üzerinde getiri sağladı. Benzer şekilde altın fonları da kasım ayında yüzde 4.3 getiri sağladı ve enflasyonun 3.43 puan üzerinde getiri sağlamış oldu. 2025'in 11 ayında BES'in ortalama getirisi ise yüzde 52.78 olarak gerçekleşti. Aynı dönemdeki yüzde 29.74'lük enflasyonla mukayese edildiğinde BES'in ortalama reel getirisi yüzde 23.04 oldu. Faizsiz fonların getirisi ise yüzde 82.73 faizli fonların getirisi yüzde 38.05 olarak gerçekleşti. Buna göre 2025'in 11 ayında altındaki gelişmeden dolayı faizsiz fonların getirisi enflasyonun üzerinde oldu ve yüzde 52.99 getiri sağladı.

ALTIN KATILIM FONLARI

11 aylık dönemde ise BES'te en yüksek getiriyi yüzde 89.1 ile altın katılım fonları sağladı. Aynı dönemdeki yüzde 29.78 enflasyonla mukayese edildiğinde altın katılım fonu enflasyonun 59.36 puan üzerinde getiri sağlamış oldu. Benzer durum altın fonlarında da yaşandı. Altın fonları da 11 aylık dönemde yüzde 86.8 getiri ile enflasyonun 57 puan üzerinde getiri sundu.