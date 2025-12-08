Gayrimenkulde yapay zeka dönemi

Dünyada ve Türkiye'de her alanda kullanımı artan yapay zeka teknolojileri, son dönemde kira getirisi, değer artış potansiyeli ve arz-talep dengesini öğrenmek için hem gayrimenkulde proje geliştiren firmaların maliyetini düşürmeye, hem de yatırımcıların uzun vadeli beklentilerine detaylı analizlerle cevap vermeye katkı sağlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da gelecek yıl gayrimenkul sektörü için devreye almayı planladığı, "Değer Bilgi Merkezi" uygulaması ile ülke genelindeki taşınmazlara ait piyasa değerlerine ilişkin verilerin toplandığı, analiz edildiği ve kamuyla paylaşıldığı dijital bir sistemin oluşturulması bekleniyor. Gayrimenkul yatırım danışmanı ve yazılım mühendisi Burak Ustaoğlu, yapay zeka teknolojilerinin bu alanda kullanımına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
DOĞRU PROJE, DOĞRU YATIRIM
Yapay zeka teknolojilerinin gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başlattığına ve hızla büyümeye devam ettiğine işaret eden Ustaoğlu, hem inşaat firmalarınca maliyeti düşürmek hem de vatandaşların doğru projeye, doğru yatırımı yapmalarını sağlamak adına yapay zekanın önemli avantajlar sunduğuna dikkati çekti. Yapay zekanın bu alanda kullanımının, inşaat sektöründe ciddi bir maliyet düşüşünü beraberinde getirdiğinin altını çizen Ustaoğlu, "Bu da vatandaşımızın ürüne yüzde 20-30 daha uygun erişebilmesini sağlıyor. Yapay zeka teknolojilerinin inşaat geliştiricileri tarafından daha yoğun şekilde kullanılması, vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlara dairelere sahip olmalarını sağlayabilecek" ifadelerini kullandı.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı eylül ayında 2 milyon 24 bin 401 kişiye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Böylece sektör, üst üste üç ay rekor kırmış oldu. Sektördeki artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 oranında gerçekleşirken, çalışan sayısı 139 bin 745 kişi arttı. Alt gruplara bakıldığında; bina inşaatında 1 milyon 327 bin 750 kişi, bina dışı yapılar inşaatında 260 bin 592 kişi ve özel inşaat faaliyetlerinde 436 bin 59 kişi çalışıyor. Artış oranları sırasıyla yüzde 9, yüzde 4.7 ve yüzde 4.4 olarak kaydedildi.