Gayrimenkulde yapay zeka dönemi Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor. Yapay zeka teknolojileri, inşaat firmalarının proje maliyetlerini doğru lokasyon ve konsept seçimiyle yüzde 37'ye varan oranlarda düşürüyor. Uzmanlar, bu maliyet avantajının doğrudan vatandaşa yansıyabileceğini, daire fiyatlarının da yüzde 20 ila yüzde 30 daha uygun seviyelere inmesini sağlayabileceğini belirtiyor.









Dünyada ve Türkiye'de her alanda kullanımı artan yapay zeka teknolojileri, son dönemde kira getirisi, değer artış potansiyeli ve arz-talep dengesini öğrenmek için hem gayrimenkulde proje geliştiren firmaların maliyetini düşürmeye, hem de yatırımcıların uzun vadeli beklentilerine detaylı analizlerle cevap vermeye katkı sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da gelecek yıl gayrimenkul sektörü için devreye almayı planladığı, "Değer Bilgi Merkezi" uygulaması ile ülke genelindeki taşınmazlara ait piyasa değerlerine ilişkin verilerin toplandığı, analiz edildiği ve kamuyla paylaşıldığı dijital bir sistemin oluşturulması bekleniyor. Gayrimenkul yatırım danışmanı ve yazılım mühendisi Burak Ustaoğlu, yapay zeka teknolojilerinin bu alanda kullanımına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.