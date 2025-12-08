Sağlık harcamasında sigortanın payı yüzde 2.8

TÜİK'in açıkladığı sağlık verilerine toplam sağlık harcamasının yüzde 76.1'i genel devlet bütçesinden karşılandı. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2024 yılında yüzde 76.1, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 23.9 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 39.5, merkezi devlet yüzde 36, hane halkları yüzde 18.8, sigorta şirketleri yüzde 2.8, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2.4, mahalli idareler yüzde 0.6'lık bir paya sahip oldu. Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5.3'ünü oluşturdu.