Antalya turizmde dünya listesinde ilk 10’a girdi

EUROMONİTOR International'ın yayımladığı rapora göre İstanbul, 19.7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5'inci, Antalya ise 18.6 milyon ziyaretçiyle 8'inci sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde 30.3 milyon ziyaretçiyle Bangkok bulunurken, Hong Kong, Londra ve Makao ilk dört sırada yer aldı. Ancak raporun dikkat çeken bölümü, Türkiye'nin turist hacmi açısından Avrupa ve Akdeniz bandında liderliğe doğru hızla yükselmesi oldu.

ZİYARETÇİ SAYILARI ARTIYOR

İstanbul'un gastronomiden kültür-sanat etkinliklerine, uluslararası organizasyonlardan dijital tanıtım etkisine uzanan geniş yelpazedeki dinamizmi; Antalya'nın ise her sezon yüksek talep gören tatil altyapısı, spor turizmi ve dünya standartlarındaki tesisleri bu yükselişi destekledi. Euromonitor International'ın kapsamlı endeksi, Türkiye'nin 2025'te turizmde en hızlı ivme yakalayan ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve Antalya'nın ilk 10'da yer alması, Türkiye'nin kültür, etkinlik ve destinasyon yönetimi politikalarının uluslararası ölçekte yüksek karşılık bulduğunu gösteriyor. Türkiye, 2025 sonuçlarıyla yalnızca ziyaretçi sayılarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel turizm rekabetinde istikrarlı bir marka gücü oluşturduğunu da bu raporla güçlü biçimde perçinledi.