Denizli’ye modern aile sağlığı merkezi

Denizli Valiliği, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Mustafa Dede işbirliğiyle yapımı tamamlanan Yaşariye - Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Denizli'de Aile Sağlığı Merkezi sayısının 135'e çıktığı, merkez de göreve başlayan 2 Aile Hekimiyle birlikte Aile Hekimi sayısının da 373'e yükseldiği açıklandı. Aile Sağlığı Merkezi'nin yanına projesi ve ihalesi tamamlanan 3800 m2 kapalı alana sahip Sağlıklı Hayat Merkezi yapılacağı bildirildi. Aile Sağlığı Merkezi, modern yapısı ve geniş hizmet yelpazesiyle bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.