Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı doğum izni düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, kadın çalışanların doğum izni süresinin mevcut 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını içeren taslak metin tamamlanmak üzere. Düzenlemenin yasalaşması halinde, kamu ve özel sektörde çalışan tüm kadınlar bu haktan eşit şekilde yararlanabilecek. Hazırlanan düzenlemenin, memurlar, işçiler, TSK personeli, hakim ve savcılar ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınları kapsaması bekleniyor.

BABALARI DA ETKİLEYECEK

Taslağa göre "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan analık izni süreleri yeniden tanımlanacak. Buna göre izin süresi; doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak uygulanacak. Mevcut uygulamada çalışan babalar için 5 gün olarak belirlenen babalık izni de bu paket kapsamında yeniden düzenleniyor. Yeni düzenlemeyle bu süre tüm personel statülerinde 10 güne çıkarılacak. Böylece ebeveynlerin doğum sonrası süreçte birlikte sorumluluk üstlenmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Tasarıdaki dikkat çekici yeniliklerden biri de koruyucu ailelere yönelik izin hakkı. Daha önce hiçbir personel statüsünde yer almayan bu uygulama ile 3 yaşından küçük çocuğu koruyucu aile olarak yanına alan memur, işçi ve askeri personele 10 gün izin verilmesi planlanıyor. Bu adımın, koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

FARKLI STATÜLERDE EŞİT HAK

Mevcut durumda memurlar doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta ücretli izin kullanırken, sonrasında yarı zamanlı çalışma, süt izni ve ücretsiz izin hakları devreye giriyor. İş Kanunu kapsamındaki çalışanlar için de benzer şekilde 16 hafta doğum izni uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle izin sürelerinin tüm statülerde eşitlenmesi, hak kayıplarının önüne geçilmesi ve destekleyici izinlerin daha sistemli hale gelmesi hedefleniyor. Düzenlemenin Bakanlık ve AK Parti ekiplerince yapılacak son değerlendirmelerin ardından TBMM'ye sevk edilmesi planlanıyor. Meclisin çalışma takvimine göre ele alınacak teklifin, yeni yıl içinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.