  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Güncel Altın fiyatları 9 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın alış satış fiyatları

Güncel Altın fiyatları 9 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın alış satış fiyatları

Son dakika haberleri… Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu hafta yeniden yükselişe geçen gram altın dün kapanışını 5 bin 730 seviyelerinde yaptı. Yatırımcılar, 9 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Aralık altın fiyat detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika haberleri… Altın fiyatlarında güncel son durum! 9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşın odak noktasında yer alıyor. Bugün açılışını 5 bin 727 lira seviyesinde yapan gram altın şu an itibarıyla 5 liralık bir düşüşle 5 bin 722 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Aralık canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları…



GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.721,81

Gram altın satış: 5.722,59


ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.409,00

Çeyrek altın satış: 9.488,00



YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 18.819,00

Yarım altın satış: 18.976,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 37.189,31

Tam altın satış: 37.923,41



CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 37.522,00

Cumhuriyet altını satış: 37.801,00

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA