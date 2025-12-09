Güncel Altın fiyatları 9 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın alış satış fiyatları

Son dakika haberleri… Altın fiyatlarında güncel son durum! 9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşın odak noktasında yer alıyor. Bugün açılışını 5 bin 727 lira seviyesinde yapan gram altın şu an itibarıyla 5 liralık bir düşüşle 5 bin 722 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Aralık canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları…
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.721,81
Gram altın satış: 5.722,59
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.409,00
Çeyrek altın satış: 9.488,00
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.819,00
Yarım altın satış: 18.976,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 37.189,31
Tam altın satış: 37.923,41
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.522,00
Cumhuriyet altını satış: 37.801,00