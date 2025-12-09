Güncel Altın fiyatları 9 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın alış satış fiyatları

Son dakika haberleri… Altın fiyatlarında güncel son durum! 9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşın odak noktasında yer alıyor. Bugün açılışını 5 bin 727 lira seviyesinde yapan gram altın şu an itibarıyla 5 liralık bir düşüşle 5 bin 722 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Aralık canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları…