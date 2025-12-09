Memura 2026'da 2'li hesap: Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak?

Memur zammı 2026 kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından büyük oranda netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile beraber yıl sonu enflasyon beklentileri de memur maaşı zammı için önemli 2 kriter olacak. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…
MEMUR ZAMMI 2026 İÇİN VERİLER BELLİ OLDU
Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verilerinin ardından, emeklilere yüzde 11,21, memurlara ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşti. Aralık enflasyonu yüzde 1,16 çıkarsa, emekliler yüzde 12,49 zam alacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda ise emekli zammı yüzde 12,28 olacak. Memurların zam oranı ise yüzde 18,7 ile yüzde 18,9 arasında değişecek.
YIL SONUNDA ENFLASYON NE KADAR OLACAK?
Aylık enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Böylelikle 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 11,21 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,16 olarak kaydedildi. Söz konusu tahmin gerçekleşirse, 2025 yılı enflasyonu yüzde 31,25 olacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,49 oranında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 7,13'lük enflasyon farkı eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 18,92 olacak.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 seviyesini işaret etti. Bakan Şimşek'in vurguladığı yüzde 31 seviyesinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.28 oluyor. Bu şekilde gerçekleşmesi halinde SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12.28 oranında zam alacak.
Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6.93'lük enflasyon farkı ile yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı birleşince, toplam zam oranı yüzde 18.7'ye ulaşacak. Hâlihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı, yüzde 12.49'luk zam senaryosunda 18 bin 989 TL'ye, yüzde 12.28'lik senaryoya göre ise 18 bin 953 TL'ye yükselecek.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 18.7'lik zam senaryosuna göre, halihazırda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 911 TL'ye yükselecek. Buna 1.000 TL'lik seyyanen artış eklendiğinde rakam 27 bin 911 TL'ye çıkacak. Eğer enflasyon yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşirse, maaş 26 bin 961 TL'ye, seyyanen eklemeyle birlikte 28 bin 111 TL'ye ulaşacak.