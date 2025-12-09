Yaşlı bakımının merkezi İzmir olacak

Türkiye'de bir ilke imza atılacak. PAL Expocare Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı ile PAN Geriatrics Zirvesi, 5-7 Şubat 2026'da İzmir'de düzenlenerek yaşlı bakımının geleceğine yönelik tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturacak. Artan yaşlı nüfus, yetersiz evde bakım hizmetleri ve yaşlı yoksulluğuna dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'nin 42. sırada yer aldığı Küresel Emeklilik Endeksi'nin düşük refah seviyesine işaret ettiğini vurguluyor. Zirve; yüksek teknolojili rehabilitasyon sistemlerinden akıllı ev çözümlerine kadar kapsamlı çözümler sunmayı hedefliyor.

