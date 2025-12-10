Altın fiyatları 10 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ve yarım altın alış satış fiyatları

Son dakika haberleri… Altın fiyatlarında güncel son durum nedir? 10 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Bugün açılışını 5 bin 753 lira seviyesinde yapan gram altın şuan itibarıyla 2 liralık bir yükselişle 5 bin 755 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 10 Aralık Çarşamba gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları…