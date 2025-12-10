  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Altın fiyatları 10 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ve yarım altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları 10 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ve yarım altın alış satış fiyatları

Son dakika haberleri… Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 Aralık Salı günü yeniden düşüş eğilimine geçen gram altın kapanışını 5 bin 757 seviyelerinde yaptı. Gram altın bugün dalgalı seyrine devam ederken günü yeşil mumla açtı. Yatırımcılar ise 10 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 10 Aralık Çarşamba altın fiyat detayları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika haberleri… Altın fiyatlarında güncel son durum nedir? 10 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Bugün açılışını 5 bin 753 lira seviyesinde yapan gram altın şuan itibarıyla 2 liralık bir yükselişle 5 bin 755 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 10 Aralık Çarşamba gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları…



GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.758,25

Gram altın satış: 5.759,05



ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.445,00

Çeyrek altın satış: 9.518,00

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 18.890,00

Yarım altın satış: 19.036,00



TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 37.114,66

Tam altın satış: 37.856,24

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 37.664,00

Cumhuriyet altını satış: 37.920,00



ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 38.274,50

Ata altın satış: 39.249,72

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA