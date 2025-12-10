Altın fiyatları 10 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ve yarım altın alış satış fiyatları

Son dakika haberleri… Altın fiyatlarında güncel son durum nedir? 10 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Bugün açılışını 5 bin 753 lira seviyesinde yapan gram altın şuan itibarıyla 2 liralık bir yükselişle 5 bin 755 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 10 Aralık Çarşamba gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları…
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.758,25
Gram altın satış: 5.759,05
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.445,00
Çeyrek altın satış: 9.518,00
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.890,00
Yarım altın satış: 19.036,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 37.114,66
Tam altın satış: 37.856,24
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.664,00
Cumhuriyet altını satış: 37.920,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.274,50
Ata altın satış: 39.249,72