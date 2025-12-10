  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar?

Yılbaşı yaklaşırken büyük umutlarla milli piyango bileti alacak olanlar büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu araştırıyor. 31 Aralık gecesi yapılacak olan çekilişle büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki 2026 milli piyango büyük ikramiye ne kadar? Çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI

Çeyrek, yarım ve tam bilet seçeneklerinin fiyatları aşağıdaki gibi belirlendi:

Çeyrek Bilet 200 TL

Yarım Bilet 400 TL

Tam Bilet 800 TL



MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi büyük rekor ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL.

Büyük ikramiyenin, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olması, ikramiyenin satılan bilet ya da biletlere kesinlikle isabet edeceği anlamına geliyor. İkramiyenin tamamı, isabet ettiği biletlerin sahipleri arasında paylaştırılacak.

