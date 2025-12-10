Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar?

Milli piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? 2026 milli piyango büyük ikramiye ne kadar olacak? Çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar? İşte yanıtı...

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi büyük rekor ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL.

Büyük ikramiyenin, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olması, ikramiyenin satılan bilet ya da biletlere kesinlikle isabet edeceği anlamına geliyor. İkramiyenin tamamı, isabet ettiği biletlerin sahipleri arasında paylaştırılacak.