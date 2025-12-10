Muğla’da kadın istihdamında zirve

Muğla'da kadın istihdamı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. İŞKUR Muğla İl Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 11 ayında yürüttüğü çalışmalarla 13 bin 698 kadını iş hayatına kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. Ocak-Kasım döneminde toplam 38 bin 718 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti.

Kadın istihdamındaki güçlü yükseliş dikkat çekiyor. İŞKUR verilerine göre, Muğla'da kadınların işe yerleştirilme oranı son beş yılda yüzde 78 artış gösterdi. 2021 Kasım ayında 7 bin 708 olan sayı, 2025 yılında 13 bin 698'e yükselerek neredeyse iki katına çıktı. İŞKUR Muğla İl Müdürü Zahide Altınok, kadınların işgücüne katılımını artırmak için yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirterek şunları söyledi: "2021 sonunda 7 bin 708 olan kadın istihdamı, bu yıl yüzde 78'lik bir artışla 13 bin 698'e ulaştı. Kadınların mesleki beceri kazanması ve iş süreçlerine uyum sağlaması için tüm programlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."