Sabiha Gökçen Havalimanı 11 ayda 44 milyona hizmet verdi!

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, havalimanını 2025 yılı Kasım ayı ve Ocak-Kasım dönemini kapsayan 11 aylık yolcu ve trafik sonuçlarını yayımladı.
KASIM AYINDA 23 BİNİ AŞKIN UÇAK İNİŞ-KALKIŞ YAPTI
Yayımlanan verilere göre havalimanı Kasım ayında iç hatlarda 9 bin 409, dış hatlarda 13 bin 680 olmak üzere toplam 23 bin 089 uçak iniş-kalkış yaptı.
4 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 758 bin 618, dış hatlarda 2 milyon 387 bin 864, olmak üzere toplamda 4 milyon 146 bin 482 yolcuya hizmet verildi.
11 AYDA 44 MİLYONU AŞKIN YOLCU
Ocak-Kasım ayları dönemini kapsayan 11 aylık verilere göre ise iç hatlarda 105 bin 978, dış hatlarda 144 bin 560 olmak üzere toplam 250 bin 538 uçak trafiği gerçekleşti.
Havalimanını, söz konusu dönemde iç hatlarda 19 milyon 442 bin 009, dış hatlarda 24 milyon 775 bin 396 olmak üzere toplamda 44 milyon 217 bin 405 yolcu kullandı.