Sabiha Gökçen Havalimanı 11 ayda 44 milyona hizmet verdi!

11 AYDA 44 MİLYONU AŞKIN YOLCU

Ocak-Kasım ayları dönemini kapsayan 11 aylık verilere göre ise iç hatlarda 105 bin 978, dış hatlarda 144 bin 560 olmak üzere toplam 250 bin 538 uçak trafiği gerçekleşti.

Havalimanını, söz konusu dönemde iç hatlarda 19 milyon 442 bin 009, dış hatlarda 24 milyon 775 bin 396 olmak üzere toplamda 44 milyon 217 bin 405 yolcu kullandı.