Artık Resmi Gazete'de: Geciktirilirse Bakanlık devreye girecek! Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile mevzuata uygun olmasına rağmen belediyelerce yasal süre de aşılarak bekletilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılabilmesi konusunda düzenlemeler yapıldı. Bakanlıkça ilgili belediyenin gerekçelerinin yetersiz görülmesi durumunda resen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.









"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik" yapıldı. Buna göre, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Belediyesince süresinde verilmeyen ve Bakanlıkça düzenlenecek ruhsatlarda başvuru, inceleme, süreç takibi ve ruhsat düzenlenmesinde il müdürlükleri yetkili olacak. Yönetmelik değişikliğinde kapsamında konaklama yerlerinde ruhsatlandırma için zorunlu olmasına rağmen uygulamada yaşanan tereddüt nedeniyle bazı yetkili idarelerce talep edilmeyen yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmasına ilişkin hükmün kapsamı netleştirildi.