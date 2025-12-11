İzmirli taksicilerden afişli protesto

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, şehrin dört bir yanına "Korsan kullanma, taksi kullan, suça ortak olma" yazılı afişler astıklarını duyurdu. Afişlerle ilgili açıklama yapan Başkan Erkan Özkan, bu çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye'de ilk kez korsana karşı karşı reklam kampanyası yapıyoruz. İzmir'in her yerinde vatandaşımıza net bir mesaj veriyoruz; Korsan kullanmak suçtur, suça ortak olmayın. Bugün korsana karşı Türkiye'de en güçlü mücadele İzmir'den çıkıyor. Sahada esnafımızla, masada hukukla, Ankara'da bakanlıklarla korsana karşı mücadeleyi birlikte veriyoruz."