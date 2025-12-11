Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı belli oldu

Büyüme verileri ve enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından tüm piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemeye başladı. Merkez Bankası ekim ayındaki son toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek %40,50'den %39.50'ye çekmişti. Aralık ayı faiz kararı TCMB resmi internet sayfasında yayımlandı.
ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ
Kasım 2025 enflasyon veri beklentilerin altında geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Aylık kasım enflasyonu için piyasaların beklentisi yüzde 1'in üzerindeydi. Enflasyondaki iyileşmede gıda fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi bir önceki aya göre yüzde 1,27 atış gösterdi. Bu bir önceki ay, yüzde 2,43'tü
TÜRKİYE 3. ÇEYREKTE YÜZDE 3,7 BÜYÜDÜ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,1 büyüdü. Yıllık büyüme ise yüzde 3,7 oldu.
YABANCI KURUMLARIN FAİZ BEKLENTİLERİ
JPMorgan: 100 baz puan
Morgan Stanley: 100 baz puan
Oxford Economics: 100 baz puan
Standard Chartered: 100 baz puan
Societe Generale: 150 baz puan
HSBC: 150 baz puan
in Touch Capital: 150 baz puan
Goldman Sachs: 150 baz puan
Barclays: 150 baz puan
Bloomberg Economics: 150 baz puan
Capital Economics: 150 baz puan
Citibank: 150 baz puan
Dekabank Deutsche: 150 baz puan
Deutsche Bank: 150 baz puan