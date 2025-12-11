Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı belli oldu

Büyüme verileri ve enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından tüm piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemeye başladı. Merkez Bankası ekim ayındaki son toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek %40,50'den %39.50'ye çekmişti. Aralık ayı faiz kararı TCMB resmi internet sayfasında yayımlandı.

Kasım 2025 enflasyon veri beklentilerin altında geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Aylık kasım enflasyonu için piyasaların beklentisi yüzde 1'in üzerindeydi. Enflasyondaki iyileşmede gıda fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi bir önceki aya göre yüzde 1,27 atış gösterdi. Bu bir önceki ay, yüzde 2,43'tü

TÜRKİYE 3. ÇEYREKTE YÜZDE 3,7 BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,1 büyüdü. Yıllık büyüme ise yüzde 3,7 oldu.

YABANCI KURUMLARIN FAİZ BEKLENTİLERİ

JPMorgan: 100 baz puan

Morgan Stanley: 100 baz puan

Oxford Economics: 100 baz puan

Standard Chartered: 100 baz puan

Societe Generale: 150 baz puan

HSBC: 150 baz puan

in Touch Capital: 150 baz puan

Goldman Sachs: 150 baz puan

Barclays: 150 baz puan

Bloomberg Economics: 150 baz puan

Capital Economics: 150 baz puan

Citibank: 150 baz puan

Dekabank Deutsche: 150 baz puan

Deutsche Bank: 150 baz puan