Tıbbi malzeme ödemelerinde yüzde 85’e varan artış

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellere yüzde 10-55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellere ise yüzde 10-85 arası oranlarda artış yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum."