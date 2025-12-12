Asgari ücret zammı için ilk toplantı sona erdi: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için flaş açıklama

İLK TOPLANTIDA RAKAM ÇIKACAK MI?

Komisyonun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. İlk toplantıda İşçi ve işveren tarafının beklentilerini dile getirmesi ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı ele alınacağı dile getiriliyor.