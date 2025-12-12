Asgari ücret zammı için ilk toplantı sona erdi: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için flaş açıklama

Asgari ücrette ilk toplantı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağız" dedi.
Türkiye'nin gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuca çevrildi. Doğrudan 8.8 milyon çalışan başta olmak üzere, özel sektörde çalışan milyonlarca işçinin yeni yılda alacağı zam oranı Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin alacağı zam kararı sonucunda belli olacak.
Komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Toplantı 1 saat 20 dakika sürdü. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısından henüz bir rakam çıkmadı. Masadaki zam formülleri merak konusu olmayı sürdürüyor. İşte ayrıntılar...
IŞIKHAN'DAN TOPLANTI ÖNCESİ SOSYAL BİRLİKTELİK MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde "Hedeflerimize işçilerle, işverenlerle birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz" dedi.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA İLK TOPLANTI BAŞLADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısına başladı. Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriyor.
Pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
İLK TOPLANTIDA RAKAM ÇIKACAK MI?
Komisyonun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. İlk toplantıda İşçi ve işveren tarafının beklentilerini dile getirmesi ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı ele alınacağı dile getiriliyor.