Asgari ücrette pazarlık başlıyor

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI Toplantı öncesi 2026 yılı için farklı asgari ücret artış senaryoları da masada. Bu durumda net asgari ücret, 6 farklı senaryoya göre şöyle şekillenecek:

Yüzde 25 zam yapılması halinde, 27 bin 630 lira

Yüzde 27 zam yapılması halinde, 28 bin 072 lira

Yüzde 29 zam yapılması halinde, 28 bin 515 lira

Yüzde 31 zam yapılması halinde, 28 bin 957 lira

Yüzde 32 zam yapılması halinde, 29 bin 178 lira

Yüzde 33 zam yapılması halinde, 29 bin 399 lira