Asgari ücrette pazarlık başlıyor

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç başladı. Bu kapsamda ilk toplantı bugün yapılacak.
Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde saat 14.00'te düzenlenecek. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla toplanması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a 5 hükümet temsilcisinin 1'e düşürülerek üye yapısının "5+5+1" formülüne göre dizayn edilebileceğini iletmişti. Türk-İş ise bugüne kadar hükümet kanadından bu formüle ilişkin resmi bir adım atılmadığını gerekçe göstererek komisyon toplantısına katılmamayı planlıyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) toplantıya davet etti. Komisyonun ilk toplantısını yeni üye yapısıyla yapması bekleniyor.
İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI
Toplantı öncesi 2026 yılı için farklı asgari ücret artış senaryoları da masada.
Bu durumda net asgari ücret, 6 farklı senaryoya göre şöyle şekillenecek:
Yüzde 25 zam yapılması halinde, 27 bin 630 lira
Yüzde 27 zam yapılması halinde, 28 bin 072 lira
Yüzde 29 zam yapılması halinde, 28 bin 515 lira
Yüzde 31 zam yapılması halinde, 28 bin 957 lira
Yüzde 32 zam yapılması halinde, 29 bin 178 lira
Yüzde 33 zam yapılması halinde, 29 bin 399 lira