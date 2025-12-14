TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusunda son hafta! Kura çekimi ne zaman olacak?

Türkiye'de konut ihtiyacını karşılamaya yönelik en kapsamlı adımlardan biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süresinde son haftaya girildi.

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası'nın proje illerindeki yetkili şubelerinden ya da e-Devlet TOKİ başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi için kura çekimi takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından belirlenecek.

Kura çekilişleri, tüm illerde aynı anda değil, belli bir takvime göre, etaplar halinde gerçekleştirilecek.