Haberler Ekonomi Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 15 Aralık canlı altın fiyatları Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 15 Aralık canlı altın fiyatları Son dakika haberleri... Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Altın almak için doğru zaman mı? soruları özellikle yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 15 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları... AA









Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 5 bin 898 liradan tamamladı.



Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 5 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor.





Çeyrek altın 9 bin 811 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 92 liradan satılıyor. Güne artışla başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 4 bin 345 dolarda seyrediyor.



ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl para politikasında izleyeceği yol haritasına dair öngörülerin değişkenlik göstermesi, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.



Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyondan çok iş gücü piyasası konusunda endişe duyduğunu belirterek, bankanın ocak ayındaki toplantısında daha fazla veriye sahip olacağını aktardı.