15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı, tüketicilerin çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirildiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.