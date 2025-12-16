ADÜ’ye eğitimde büyük pay ayrıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 2026 yılında tarihinin en yüksek bütçelerinden biriyle yeni bir döneme giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kapsamında ADÜ'ye tam 7 milyar 987 milyon 86 bin TL ödenek ayrıldı. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, ayrılan dev bütçenin yalnızca üniversite için değil, Aydın'ın geleceği için de hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Sarıbaş, "Eğitime, bilime ve gençlerimize yapılan her yatırım; güçlü Türkiye hedefimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Bu önemli bütçenin üniversitemizin akademik gelişimine, şehrimizin kalkınmasına ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aydın'ımız için, gençlerimiz için, Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.