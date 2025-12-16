Bağ-Kur borçlularına faizsiz ödeme imkanı

5510 Sayılı Kanun'un 41'inci maddesi gereği borçlanmalar için 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapacağınız doğum, askerlik, yurt dışı borçlanma, avukat staj borçlanması gibi tüm borçlanma başvurularını, prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Ocak ayı sonuna kadar herhangi bir artış, zam ve faize maruz kalmadan ödeme imkanına sahip oluyorsunuz" diye konuştu.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ

Ete, "Emekli olunduğunda daha yüksek aylık alınması için malullük, yaşlılık ve ölüm primi işveren payı yüzde 11'den yüzde 12'ye yükseltildi. Yine sosyal güvenlik primi tavanı asgari ücretin 7.5 katı üzerinden bildiriliyor ve emekli aylıkları da özellikle özel sektörde yüksek ücretler üzerinden çalışanlar için en fazla 7.5 katı üzerinden prim alıyor ve emekli olduklarında bu prim üzerinden emekli aylıkları hesaplanıyordu.