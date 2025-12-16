Denizli’nin üç ilçesinde TOBB anaokulu açıldı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
SEBAHATTİN ALP

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Denizli'ye geldi. Denizli Ticaret ve Denizli Sanayi odalarında iş dünyasının temsilcileri ile yapılacak istişare toplantılarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Hisarcıklıoğlu, toplantılardan önce TOBB desteği ile Buldan, Sarayköy ve Babadağ'da yapımı tamamlanan anaokullarının açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, "81 ilimizi eğitim tesisi ile donattık. '154 ilçeye 154 okul' projemiz tamamlandığında 307 eğitim tesisini ülkemize armağan etmiş olacağız" dedi.

